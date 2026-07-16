A Haber Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nda

Rusya-Ukrayna Savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmî temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Fidan'ın ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski başta olmak üzere üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde Türkiye-Ukrayna ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Kiev temaslarını yakından takip eden A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Kavasoğlu, görüşmeler öncesinde Dışişleri Bakanlığı binasında sergilenen ve Ukrayna ordusu tarafından kullanılan insansız hava araçlarını (İHA) da görüntüledi.