Konya Kültür Yolu Festivali 18-26 Temmuz’da düzenlenecek

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 18-26 Temmuz tarihleri arasında Konya, dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, geleneksel sanat atölyelerinden çocuk etkinliklerine, gastronomiden yaşayan miras programlarına uzanan yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak. Selçuklu medeniyetinin başkenti ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin şehri olan Konya, tarihi mirası, manevi atmosferi, köklü sanat gelenekleri ve zengin mutfak kültürüyle müzelerden tarihi meydanlara uzanan festival rotasında her yaştan ziyaretçiye kültür ve sanatla iç içe unutulmaz bir deneyim sunacak.