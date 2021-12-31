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Çekmeköy’de feci kaza: Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu

İHA
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Giriş: 31.12.2021 10:28
Çekmeköy’de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu. Korku dolu kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde Çekmeköy'de Çamlık Mahallesi, Şahinbey Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan şahısa, cadde üzerinde aşırı hızla ilerleyen otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçtu. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen yayaya olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından çevredeki Hastaneye kaldırılan yayanın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.

Olay anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaya koşarak caddenin karşısına geçmeye çalışıyor, aşırı hızla gelen otomobilin çarpması sonucu yaya metrelerce havaya uçarak yere çakılıyor.
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