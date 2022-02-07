Çekmeköy’de direksiyon başında bayılan şoför önce yayaya sonra dükkana çarptı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde araç şoförü araç kullanırken başında baygınlık geçirdi. Önce kaldırımda bulunan yayaya vuran şoför ardından dükkana dalarak durabildi. Bayılan şoför ile yaralı yaya hastaneye kaldırılırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sularında İstanbul Çekmeköy'de yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 EHF 731 plakalı aracın şoförü Nevzat Ö. Araba kullanırken baygınlık geçirerek direksiyon kontrolünü kaybetti. D

ÖNCE YAYAYA SONRA DÜKKANA DALDI

ireksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Nevzat Ö. önce kaldırımda yürüyen Emine U.'ya çarpmasının ardından dükkana daldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri baygınlık geçiren Nevzat Ö. ile yaralanan Emine U.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı. Öte yandan, yaşanan korku dolu kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



"ÇARPMANIN ETKİSİYLE KADIN SAVRULDU"

Kazayı gören Berkant Çiftçi, "Kadınla kızı kaldırımda yürüyordu. Otomobil sürücüsü onlara çarpmayayım diye direksiyonu kırdı ama yine de vurdu. Çarpmanın etkisiyle kadın savruldu. Kaza sonrası herkes sokağa döküldü. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu iyi ama otomobil sürücüsü çok kötü çarptı. Biz evdeydik, binalar sallandı. Otomobil sürücüsü baygındı, su döktüler zor uyandırdılar" diye konuştu.