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Çay tiryakilerine kötü haber! Yemekten sonra çay içmeyin

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Giriş: 07.12.2023 19:25
Sudan sonra ikinci olarak en çok tüketilen içeceklerden biri çay. Ancak uzmanlar aşırı çay tüketiminin sağlığa zararlı olduğunu açıkladı. Peki çay ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Detaylar haberimizde...
Çay tiryakilerine kötü haber! ÇAY TİRYAKİLERİNE KÖTÜ HABER!

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