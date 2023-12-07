07 Aralık 2023, Perşembe
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Çay tiryakilerine kötü haber! Yemekten sonra çay içmeyin
Sudan sonra ikinci olarak en çok tüketilen içeceklerden biri çay. Ancak uzmanlar aşırı çay tüketiminin sağlığa zararlı olduğunu açıkladı. Peki çay ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Detaylar haberimizde...