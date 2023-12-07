Çay tiryakilerine kötü haber! Yemekten sonra çay içmeyin

Sudan sonra ikinci olarak en çok tüketilen içeceklerden biri çay. Ancak uzmanlar aşırı çay tüketiminin sağlığa zararlı olduğunu açıkladı. Peki çay ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Detaylar haberimizde...

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