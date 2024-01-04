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Çay tiryakileri aman dikkat! Sıcak içilen çay yemek borusu kanserine neden oluyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 09:09
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi göğüs cerrahisi ana bilim dalı başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Doğu Anadolu'da sık rastlanan yemek borusu kanseri üzerine farklı üniversitelerden 4 akademisyen ile çalışma başlattı. Araştırma sonucunda hastalardan yüzde 85'inin çayı çok sıcak içtiği bilgisine ulaşıldı. İşte haberin detayları…
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Çay tiryakileri aman dikkat!
Çay tiryakileri aman dikkat!
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