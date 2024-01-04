04 Ocak 2024, Perşembe
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Çay tiryakileri aman dikkat! Sıcak içilen çay yemek borusu kanserine neden oluyor
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi göğüs cerrahisi ana bilim dalı başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Doğu Anadolu'da sık rastlanan yemek borusu kanseri üzerine farklı üniversitelerden 4 akademisyen ile çalışma başlattı. Araştırma sonucunda hastalardan yüzde 85'inin çayı çok sıcak içtiği bilgisine ulaşıldı. İşte haberin detayları…