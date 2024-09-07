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Çay tarlalarında sofralarımıza uzanan yolculuk

Çay tarlalarında sofralarımıza uzanan yolculuk

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 15:29
Karadeniz bölgesinde yetiştirilen Türk kültürünün vazgeçilmez içeceği çayın topraktan sofralarımıza kadar uzanan yolculuğunu A Haber ekranlara getirdi.
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Çayın sofralarımıza uzanan yolculuğu
Çayın sofralarımıza uzanan yolculuğu
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