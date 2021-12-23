23 Aralık 2021, Perşembe
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Canlı yayında gösterdi! Atık sudan 20 milyon TL'lik gelir | Atık sudan gübre nasıl oluşur?
Şanlıurfa'da 165 bin metreküp atık sudan günlük ortalama 25 ton gübre elde ediliyor. 2021 yılında tam kapasite hizmet vermeye başlanan tesis ile yıllık 20 milyon liralık gelir sağlandı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Mahmutoğlu aktardı.