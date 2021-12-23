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Videolar Yaşam Videoları Canlı yayında gösterdi! Atık sudan 20 milyon TL'lik gelir | Atık sudan gübre nasıl oluşur?

Canlı yayında gösterdi! Atık sudan 20 milyon TL'lik gelir | Atık sudan gübre nasıl oluşur?

A Haber
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Giriş: 23.12.2021 10:26
Şanlıurfa'da 165 bin metreküp atık sudan günlük ortalama 25 ton gübre elde ediliyor. 2021 yılında tam kapasite hizmet vermeye başlanan tesis ile yıllık 20 milyon liralık gelir sağlandı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Mahmutoğlu aktardı.
Atık sudan milyonlarca gelir ATIK SUDAN MİLYONLARCA GELİR
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Atık sudan milyonlarca gelir
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