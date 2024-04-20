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Çankırı'da kuvvetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi devrildi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 20.04.2024 15:57
Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası birçok ilde sağanak ve fırtına etkili oluyor. Çankırı'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.
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