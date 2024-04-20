Çankırı'da kuvvetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi devrildi

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası birçok ilde sağanak ve fırtına etkili oluyor. Çankırı'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

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