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Candan kardeşler davasında karar! “Asayım mı ben kendimi ne yapayım?”

Candan kardeşler davasında karar! “Asayım mı ben kendimi ne yapayım?”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 19:32
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan’ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek’in ise 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı davada ara karar açıklandı. Mahkeme ara kararında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ara kararı duyan Bahar Candan babasına dönerek, “Ben burada mı kalacağım? Asayım mı ben kendimi ne yapayım?” dedi.
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