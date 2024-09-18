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Candan kardeşler davasında ara karar açıklandı!

Candan kardeşler davasında ara karar açıklandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 19:47
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Bahar Candan’ın 44 yıl, Nihal Candan’ın ise 24 yıla kadar hapsi istendi. 21 sanıklı davada mahkeme tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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Candan kardeşler davasında ara karar açıklandı!
Candan kardeşler davasında ara karar açıklandı!
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