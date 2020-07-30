Çanakkale'de orman yangını

Son dakika haberine göre; Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Pazarköy ile Payidaroba mevkii arasında orman yangını çıktı. Yangına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer, canlı yayına bağlanarak detayları aktardı. Çanakkale'nin Yenice ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.



Edinilen ilk bilgilere göre, Yenice ilçesinde Pazarköy ile Payidaroba mevkii arasında saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına havadan helikopterle ve karadan arazözlerle müdahale ediyor.