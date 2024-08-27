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Çanakkale'de nektarin üretimi

Çanakkale'de nektarin üretimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 13:28
Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden Çanakkale lapseki'de nektarin hasadı devam ediyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı.
Çanakkale’de nektarin üretimi
Çanakkale'de nektarin üretimi
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