Çanakkale’de feci kaza: 6 ölü

Kaza, Yenice ilçesi Çınarcık köyü yakınlarında Davutköy sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 ACR 179 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cenazelerin araçlardan çıkarılmalarının ardından kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN