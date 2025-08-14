14 Ağustos 2025, Perşembe
Çanakkale'de feci kaza: 6 ölü
Kaza, Yenice ilçesi Çınarcık köyü yakınlarında Davutköy sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 ACR 179 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cenazelerin araçlardan çıkarılmalarının ardından kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.