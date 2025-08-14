14 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Çanakkale'de feci kaza: 6 ölü
Çanakkale’de feci kaza: 6 ölü

Çanakkale'de feci kaza: 6 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2025 01:04
Kaza, Yenice ilçesi Çınarcık köyü yakınlarında Davutköy sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 ACR 179 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cenazelerin araçlardan çıkarılmalarının ardından kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çanakkale’de feci kaza: 6 ölü
İzinsiz tezgah tartışması kanlı bitti!
İzinsiz tezgah tartışması kanlı bitti!
Amasya’da otomobil çarptığı ağacı kökünden söktü!
Amasya’da otomobil çarptığı ağacı kökünden söktü!
Çanakkale’de feci kaza: 6 ölü
Çanakkale'de feci kaza: 6 ölü
Bıçağı boğazına dayadı polis ekipleri müdahale etti
Bıçağı boğazına dayadı polis ekipleri müdahale etti
Mangal kömürü yüklü tır alev alev yandı
Mangal kömürü yüklü tır alev alev yandı
Yunanistan’da gümrük idaresinin otoparkındaki 550 araç yandı
Yunanistan’da gümrük idaresinin otoparkındaki 550 araç yandı
Kadıköy’de helikopter destekli huzur asayiş uygulaması
Kadıköy'de helikopter destekli huzur asayiş uygulaması
21 yaşındaki genç serinlemek için girdiği derede boğuldu
21 yaşındaki genç serinlemek için girdiği derede boğuldu
Elazığ’da silahlı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı
Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı
Mersin’deki orman yangınında rüzgar nedeniyle alevler büyüyor
Mersin'deki orman yangınında rüzgar nedeniyle alevler büyüyor
Diyarbakır’da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Diyarbakır’da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Giresun açıklarında kısa süreli hortum kamerada
Giresun açıklarında kısa süreli hortum kamerada
Daha Fazla Video Göster