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Çanakkale feribot iskelesinde uzun araç kuyrukları oluştu | Son durumu A Haber muhabiri aktardı

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Giriş: 03.08.2020 17:11
Güncelleme:03.08.2020 17:23
Kurban Bayramı için Ege'yi tercih eden İstanbullu tatilciler bayramın son gününde dönüş yolculuğu için harekete geçti. Çanakkale feribot iskelesinde araç kuyruğu dün 5 kilometreye kadar uzamıştı. Peki bugün durum nasıl? A Haber muhabiri Vedat Sezer son gelişmeleri aktardı.
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