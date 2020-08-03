Çanakkale feribot iskelesinde uzun araç kuyrukları oluştu | Son durumu A Haber muhabiri aktardı

Kurban Bayramı için Ege'yi tercih eden İstanbullu tatilciler bayramın son gününde dönüş yolculuğu için harekete geçti. Çanakkale feribot iskelesinde araç kuyruğu dün 5 kilometreye kadar uzamıştı. Peki bugün durum nasıl? A Haber muhabiri Vedat Sezer son gelişmeleri aktardı.