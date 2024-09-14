Cami temizleyen Mesut Özil’e teşekkür!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Üsküdar'daki Çilehane Camii'nde eski futbolcu Mesut Özil ile bir araya geldi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Erbaş, "Gönüllü olarak cami temizliğine katılmasıyla büyük bir örneklik sergileyen Mesut Özil kardeşimize hassasiyeti ve örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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