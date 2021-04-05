Cam değişiminde korkunç anlar kamerada! Dev cam ellerinde patladı

Bursa İnegöl'deki bir mobilya mağazasında ofis camlarının değişimi sırasında kaza yaşandı. Sert bir noktaya temas eden dev cam adeta tuzla buz oldu. Camı taşıyan bazı çalışanlar olayı çiziklerle atlattı. İşte A Haber ihbar hattına gelen o anlar...

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