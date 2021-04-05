05 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Cam değişiminde korkunç anlar kamerada! Dev cam ellerinde patladı

Cam değişiminde korkunç anlar kamerada! Dev cam ellerinde patladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.04.2021 15:16
Güncelleme:05.04.2021 15:47
Bursa İnegöl'deki bir mobilya mağazasında ofis camlarının değişimi sırasında kaza yaşandı. Sert bir noktaya temas eden dev cam adeta tuzla buz oldu. Camı taşıyan bazı çalışanlar olayı çiziklerle atlattı. İşte A Haber ihbar hattına gelen o anlar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

25 yılda bine yakın enstrüman!
25 yılda bine yakın enstrüman!
Korkunç anlar! Dev cam...
Korkunç anlar! Dev cam...
Yıllara meydan okuyor
Yıllara meydan okuyor
Sınırlarıyla kafa karıştıran kasaba
Sınırlarıyla kafa karıştıran kasaba
Darbe imalı bildiriye İzmir'den tepki
Darbe imalı bildiriye İzmir'den tepki
Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Gözaltında
Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Gözaltında
Risk haritasına son durum ne?
Risk haritasına son durum ne?
MYK’da gündem bildiri
MYK’da gündem bildiri
İstanbul trafiği durma noktasına geldi
İstanbul trafiği durma noktasına geldi
Sokak ortasında kadına şiddet
Sokak ortasında kadına şiddet
Tilkinde kaçtı! Uçurumda günlerce mahsur kaldı
Tilkinde kaçtı! Uçurumda günlerce mahsur kaldı
Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Daha Fazla Video Göster