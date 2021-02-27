Çalışırken cep telefonuyla oynayanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

Bursa'da, çalıştığı işyerinde çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşan işçi, tazminatsız işten çıkarıldı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de işçinin mesaide cep telefonuyla oynaması ve fotoğraf çekmesinin geçerli fesih sebep olduğunu hükümetti. Ancak işçiye de kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi kararını verdi.

Çalışırken cep telefonuyla oynadı işsiz kaldı.

Bursa'da bir fabrikada işçisi, amirlerinin uyarmasına rağmen kapalı alanda sigara içip, cep telefonuyla iş yerinde çektirdiği fotoğrafları sosyal paylaşım sitesinden paylaştı.

İşçi, iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla tazminat ödenmeden işten çıkarıldı.

İşçi, haksız nedenlerle kovulduğunu, fesih ihtarnamesindeki olayların doğru olmadığını savundu.

Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Kararı davacı işçi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI ÖDENDİ

Yargıtay işçinin mesaide cep telefonuyla oynaması ve fotoğraf çekmesinin geçerli fesih sebep olduğunu hükümetti.

Ancak işçiye de kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi kararını verdi.