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Çaldıkları cep telefonunu satıp taksi parasını ödediler

Çaldıkları cep telefonunu satıp taksi parasını ödediler

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.03.2025 16:16
Esenler'de caddede yürüyen kadının arkasından yaklaşıp cep telefonunu çalan 2 çocuk hırsız, ardından taksiye binip oradan uzaklaştı. Çaldıkları cep telefonunu satan çocuk hırsızlar, taksi ücretini bu parayla ödedi. 40 saatlik görüntü analizi yapılarak kimlikleri belirlenen şüpheliler kısa sürede yakalanırken, hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.
Çaldıkları cep telefonunu satıp taksi parasını ödediler
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