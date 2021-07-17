17 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Büyükşen cinayetinde çözülmesine rağmen akıllarda soru işareti bıraktı

Büyükşen cinayetinde çözülmesine rağmen akıllarda soru işareti bıraktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.07.2021 18:26
Türkiye'de ilk kez ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında gündeme gelen Büyükşen ailesi cinayetine ilişkin sır perdesi aralanırken akıllarda çok sayıda soru işareti kaldı. Çiftin adresi karıştıran kiralık katil tarafından vurulduğu ortaya çıkarken, çok sayıda şüphe hala sıcaklığını koruyor. İşte Büyükşen ailesi cinayetinin çözümüne ilişkin akıllarda kalan sorular... .
Büyükşen cinayetinde çözülmesine rağmen akıllarda soru işareti bıraktı
Büyükşen cinayetinde çözülmesine rağmen akıllarda soru işareti bıraktı
Karaköy’ün en eski terzisi!
Karaköy’ün en eski terzisi!
Kediye kan donduran işkence!
Kediye kan donduran işkence!
Bayram alışverişi telaşı!
Bayram alışverişi telaşı!
Selden kurtulan kadın A Haber'e konuştu
Selden kurtulan kadın A Haber'e konuştu
Tatlıcılar bayrama nasıl hazırlanıyorlar?
Tatlıcılar bayrama nasıl hazırlanıyorlar?
Niğde’de 74 kaçak göçmen yakalandı!
Niğde’de 74 kaçak göçmen yakalandı!
Sinek sorununa bitkisel çözüm!
Sinek sorununa bitkisel çözüm!
Katil kelebek alarmı!
Katil kelebek alarmı!
Sıcak hava kalbi yoruyor!
Sıcak hava kalbi yoruyor!
71 kişi boğuldu! Peki nasıl engellenir?
71 kişi boğuldu! Peki nasıl engellenir?
Binlerce cana kastedeceklerdi
Binlerce cana kastedeceklerdi
Daha Fazla Video Göster