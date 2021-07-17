Büyükşen cinayetinde çözülmesine rağmen akıllarda soru işareti bıraktı

Türkiye'de ilk kez ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında gündeme gelen Büyükşen ailesi cinayetine ilişkin sır perdesi aralanırken akıllarda çok sayıda soru işareti kaldı. Çiftin adresi karıştıran kiralık katil tarafından vurulduğu ortaya çıkarken, çok sayıda şüphe hala sıcaklığını koruyor. İşte Büyükşen ailesi cinayetinin çözümüne ilişkin akıllarda kalan sorular... .