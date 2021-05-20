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Büyük tehlike! Her sabah poğaça yiyenler dikkat | 1 poğaça kaç kalori?

İHA
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Giriş: 20.05.2021 09:00
Güncelleme:20.05.2021 09:05
Kahvaltıyı es geçip her sabah poğaça yiyenlere kötü haber geldi. Uzman isim sürekli poğaça tüketenlere önemli uyarılarda bulundu. Peki, kahvaltıda neler yenmeli, nelere dikkat edilmeli? Bir poğaça kaç kalori? Poğaça yedikten sonra kaç bin adım atmak gerekiyor? İşte son dakika sağlık haberine dair flaş detaylar...
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