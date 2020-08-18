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Büyük İstanbul depremi ne zaman olur? Marmara'da deprem nerede olur? Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber'de açıkladı

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Giriş: 18.08.2020 00:12
Güncelleme:18.08.2020 00:37
Büyük Marmara depreminin 21, yıldönümünde Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Bugünden baktığımızda İstanbul’u etkileyeceği konusunda olası bir deprem konusunda uzmanlar hemfikir. Peki, İstanbul depremi ne zaman olur? Olası Marmara depremi için ve nasıl olacağına ilişkin bir veri var mı? Kritik sorulara yanıt veren Şükrü Ersoy, “Biz depremin günü saatini bilmiyoruz ancak nerede ne büyüklükte olacak hangi periyotlarda olacak onları söyleyebiliyoruz. Yani 1999’dan sonra da 30 yıl içerisinde Marmara’da bir deprem olabilir çünkü büyük bir stres var demiştik. Nitekim Marmara Denizi’nin içerisinden geçen Kuzey Anadolu fayı Siliviri ile Yalova arasında bir şekilde fazla uzun olmayan bir periyotta kırılacak ve 7’den büyük bir deprem oluşturacak. Bu bir gerçek.” dedi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Bu gerçeklikten yola çıkarak 17 Ağustos 1999 depreminin bile bu kadar büyük kayıplara yol açmışken, Marmara Denizi’nin içerisindeki büyük bir depremin daha büyük bir kayıplara yol açacağını öngörüyoruz. Dolayısı ile bu ciddi bir sorundur. Riskin iyi yönetilmesi gerekir. İyi hazırlanmamız gerekir” mesajını altını çizerek verdi.
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