Bursa'da yola çıkan ayı kamerada

Görüntüler Bursa Nilüfer'de kayda geçti. Bir anda kara yoluna çıkan ayı bu sırada otomobille yoldan geçen 2 arkadaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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