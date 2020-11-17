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Bursa'da vahşet! Yükü çekmeyen atı böyle kırbaçladı

İHA
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Giriş: 17.11.2020 14:45
Güncelleme:17.11.2020 14:48
Bursa’da, arkasındaki yükü çekmekte zorlanan bir ata yapılan eziyet, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde, meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, arkasına tahtadan yapılmış yük kasası bağlanan at, yükü çekmekte zorlandı. Bunun üzerine, ata yön vermek isteyen sürücü kişi, elindeki kırbaçla ata eziyet etti. Olay anı, o sırada cadde evi olan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, şahsın elindeki kemerle ata vurup eziyet ettiği görülüyor. At yönünü aldıktan sonra işkence yapan şahıs at arabasına binerek uzaklaştı. Görüntüler mahalle sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı

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