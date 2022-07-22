Bursa’da vahşet! Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu elinde silahla kaçarken yakalandı

Bursa'da aralarında bir dava sebebiyle husumet bulunan 64 yaşındaki muhtar Ruhan Görgün'ü silahla ateş ederek yaralayan Volkan Sağlıca, elinde silahla kaçarken yakalandı. Görgün, bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüphelinin olay yerinden uzaklaşması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.