Bursa'da uzay kongresi başlıyor. Birçok ülkeden yetmiş astronot Türkiye'ye geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı. Uzay Kaşifleri Derneği Başkanı Reinhold Ewald konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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