01 Eylül 2021, Çarşamba
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Bursa’da tekstil atölyesinde yangın! Ekipler alarma geçti
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polyester hammaddelerin kısa sürede yanmasıyla alevler büyüdü. . Dumandan etkilenen kişiler için de bölgeye ambulans sevk edildi. Söndürme çalışması sürerken, polis de soruşturma başlattı. Olay yerinde bulunan A Haber ekibinden Nejat Kırbulut detayları aktardı.