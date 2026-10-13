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Fenerbahçe, Aston Villa maçına hazır! Lukaku antrenmana katılmadı
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe, Aston Villa maçına hazır! Lukaku antrenmana katılmadı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Aston Villa maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenmanda taktik çalışmalar üzerinde duruldu. Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe nedeniyle rehabilitasyon süreci devam eden Romelu Lukaku ise takımla birlikte çalışamadı. Sarı-lacivertlilerin Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmanın TSİ 22.00'de başlaması planlanıyor.

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