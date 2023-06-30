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Bursa'da şoke eden olay! Kurbanlık danaya girdiler! Kutudan sosis çıktı

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Giriş: 30.06.2023 15:49
Bursa'da bir et restoranından kurbanlık için 7 bin 100 liraya hisse alan bin 700 kişi, kendilerine sosis gibi teslim edilen etin aylar önce kesildiğini ve bozuk olduğunu iddia etti. Restoranı basan vatandaşlar paralarının iadesini isterken, soluğu karakolda aldı.
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