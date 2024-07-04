04 Temmuz 2024, Perşembe
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Bursa'da sağanak sele döndü! Şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü, araçlar sürüklendi
Bursa'da sağanak hayatını olumsuz etkiledi, çok sayıda bölgede su baskınları yaşandı. AFAD'a 60'dan fazla ihbar yapılırken, Yıldırım ilçesinde Karınca Deresi taştı, yüksek kesimlerden gelen sel sularının getirdiği taş ve kaya parçaları da Teferrüç Mahallesi 3. Taşlı Sokak'ta 4 aracı, yaklaşık 100 metre sürükledi. Sel nedeniyle yollarda bulunan parke taşları da sökülürken, bölgeye ulaşmaya çalışan araç sahipleri zor anlar yaşadı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki incelemesi sürerken A Haber muhabiri Yusuf Gül olay yerinden son gelişmeleri aktardı.