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Bursa'da oluşan hortum kamerada

DHA
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Giriş: 05.09.2021 18:05
Güncelleme:05.09.2021 18:06
Bursa'da oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Nilüfer ilçesinden ortaya çıkan korkutan hortum anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesiyle esen kuvvetli rüzgarın yanı sıra; Nilüfer ilçesinde hortum oluştu.

Boş arazideki hortum kısa süreli paniğe neden oldu.

O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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