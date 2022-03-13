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Bursa’da kan donduran ölüm! Karlar içinde ceset bulundu

İHA
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Giriş: 13.03.2022 10:01
Güncelleme:13.03.2022 10:02
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir şahsın, boş arazide kafasından vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Emniyet güçleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'de yer alan bir arsadan geçen bir vatandaş karların arasından hareketsiz yatan birini gördü. Durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada ölen kişinin Ferdi Sevim (39) olduğu tespit edildi.

BAŞINDAN VURULMUŞ

Sevim'in başından vurulmuş olduğu ve bacağının altında tabanca bulunduğu belirlendi. Sevim'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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