13 Mart 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bursa’da kan donduran ölüm! Karlar içinde ceset bulundu
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir şahsın, boş arazide kafasından vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Emniyet güçleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'de yer alan bir arsadan geçen bir vatandaş karların arasından hareketsiz yatan birini gördü. Durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada ölen kişinin Ferdi Sevim (39) olduğu tespit edildi.
BAŞINDAN VURULMUŞ
Sevim'in başından vurulmuş olduğu ve bacağının altında tabanca bulunduğu belirlendi. Sevim'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.