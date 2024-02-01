Bursa'da husumetlisine silahla ateş etti, o anlar anbean kamerada

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Beşevler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan A.A. husumetlisi K.Ç'yi yolda yeniden görünce arkasından giderek yanında taşıdığı tabanca ile ateş açtı. Kurşunların hedefi olan K.Ç. kanlar içerisinde yerde kalırken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi K.Ç.'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.