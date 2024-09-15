Bursa'da festival alanını boks ringine çevirdiler

Bursa'da aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca ortalık boks ringine döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya yansırken, bir başka kavga da festivalde görüntülendi.

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