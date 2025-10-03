03 Ekim 2025, Cuma

Haberler Yaşam Videoları Bursa'da çekici ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 19:55
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Orhangazi-İznik Güney yolu Gölyaka mahallesi virajında meydana gelen trafik kazasında traktör taşıyan bir çekici ile kamyonet çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, çekicinin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Çekici sürücüsü itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonrasında çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
