Bursa'da cani koca dehşet saçtı: Eşini 6 yerden bıçakladı ve ağır yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşini 6 yerinden bıçakla yaraladı. Diğer yandan polis ekiplerine teslim olan ve daha sonra da adliyeye sevk edilen cani koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı eşin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bursa'da yaşanan kanlı olay Mesudiye Mahallesi Sakin Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi.

Eve gelen 29 yaşındaki Meriç Ç. 23 yaşındaki eşi Nurgül Ç. ile tartışmaya başladı.

6 YERDEN BIÇAK DARBESİ! HER YER KAN İÇİNDE

Öfkelenen koca, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 6 yerinden bıçakla yaraladı.

Şüpheli koca, kanlar içinde eşini bırakıp kaçtı.

HASTANAYE KALDIRILDI

Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

CANİ KOCA TESLİM OLDU

Şahıs ise evine giderek, olay yerindeki polis ekiplerine teslim oldu.

Meriç Ç., suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Meriç Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.