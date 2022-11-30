30 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa'da cani koca dehşet saçtı: Eşini 6 yerden bıçakladı ve ağır yaraladı

Bursa'da cani koca dehşet saçtı: Eşini 6 yerden bıçakladı ve ağır yaraladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2022 22:00
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşini 6 yerinden bıçakla yaraladı. Diğer yandan polis ekiplerine teslim olan ve daha sonra da adliyeye sevk edilen cani koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı eşin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bursa'da yaşanan kanlı olay Mesudiye Mahallesi Sakin Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi.

Eve gelen 29 yaşındaki Meriç Ç. 23 yaşındaki eşi Nurgül Ç. ile tartışmaya başladı.

6 YERDEN BIÇAK DARBESİ! HER YER KAN İÇİNDE

Öfkelenen koca, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 6 yerinden bıçakla yaraladı.

Şüpheli koca, kanlar içinde eşini bırakıp kaçtı.

HASTANAYE KALDIRILDI

Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

CANİ KOCA TESLİM OLDU

Şahıs ise evine giderek, olay yerindeki polis ekiplerine teslim oldu.

Meriç Ç., suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Meriç Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eşini 6 yerden bıçakladı
Eşini 6 yerden bıçakladı
Sibel Can’ın oğlu boşanıyor mu?
Sibel Can’ın oğlu boşanıyor mu?
Köpeği boğan saldırganın ifadesi!
Köpeği boğan saldırganın ifadesi!
Elazığ’da yürekleri ısıtan görüntüler!
Elazığ’da yürekleri ısıtan görüntüler!
Hava tahmini nasıl yapılır?
Hava tahmini nasıl yapılır?
12 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü! O
12 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü! O
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Gündem EYT ve ASGARİ ÜCRET! Başkan Erdoğan, Hazine Bakanı Nebati ve Çalışma Bakan Bilgin ile görüşecek
Gündem EYT ve ASGARİ ÜCRET! Başkan Erdoğan, Hazine Bakanı Nebati ve Çalışma Bakan Bilgin ile görüşecek
17 yıllık cinayetin sırrı çözüldü!
17 yıllık cinayetin sırrı çözüldü!
Uçan tekme dehşeti!
Uçan tekme dehşeti!
‘Para mı diyorsunuz buna kağıt parçası’
‘Para mı diyorsunuz buna kağıt parçası’
Twitter kullanıcı bilgileri sızdırıldı mı?
Twitter kullanıcı bilgileri sızdırıldı mı?
Daha Fazla Video Göster