Bursa’da 5 araç birbirine girdi: 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2025 00:33
Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Bilal B.(23) Yönetimindeki 16 BKB 156 plakalı otomobil, önünde yavaşlayan Özkan Ç. Yönetimindeki 16 BGN 709 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan 16 BGN 709 plakalı otomobilde önündeki Ekrem Ö.(40) yönetimindeki 16 BJH 908 plakalı otomobile arkadan çarptı. 16 BJH 908 plakalı araç ise önündeki Mehmet G.(36) yönetimindeki 16 AFZ 249 plakalı otomobile çarptı. 16 AFZ 249 plakalı otomobil de önündeki Ebubekir A.(25) yönetimindeki 16 BGV 505 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu 16 BKB 156 plakalı otomobilin sürücüsü ile 16 BGN 709 plakalı otomobildeki yolcular Lina Ç.(29) ile İsmail Ç.(25) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
