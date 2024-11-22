Bursa'da 1.000 TL'lik bir kase çorba pes dedirtti! Bakanlık harekete geçti

Kış turizminin gözde noktalarından biri olan Uludağ'da duyanları görenleri "yok artık" dedirten bir olay yaşandı. Bir otel, geçen sezon kasesi 500 TL'den satışa sunulan çorbayı, yeni sezonda 1000 TL'den servis edeceğini açıkladı. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışı nedeniyle inceleme başlattı. İşletmeye 1 milyon TL'ye kadar cezai işlem yapılabileceği belirtilirken, ayrıca aykırılık tespit edilen ürünlerle ilgili de fahiş fiyat artışından ayrı olarak, 171 bin 600 TL idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

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