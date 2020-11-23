Burnu bile kanamadı! Feci kaza kamerada

Düzce’de D-100 karayolu üzeri Çilimli Sapağı mevkinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan çıkarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Düzce-Çilimli kara yolu üzerinde bir beton fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çilimli'den Düzce istikametine seyir halinde olan K.K. idaresindeki 41 EY 4323 plakalı otomobil, Düzce istikametinden beton fabrikasına giriş yapmak isteyen S. Y. idaresindeki 34 LR 4588 plakalı tıra, ardından da karşı şeritten gelen K.K. idaresinde ki 81 DY 966 plakalı kamyonete çarptı.

Kamyonet yol kenarına uçarken, diğer araç hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Ambulans ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler K.K.'nın kullandığı 41 EY 433 plakalı otomobilde bulunan O.K., N.K. ve T.K.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı.

Kazada araç sürücüsü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkarken, kamyonetin sürücüsü ise kendisini iyi hissetmeyerek olay yerinden başka bir araçla hastaneye kaldırıldı. Kaza beton fabrikasının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.