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Burdur’da pazara girmek isteyen vatandaşlar, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu
Burdur'da, salı günleri kurulan halk pazarına girişte koronavirüs tedbirleri uygulandı. Ekipler, vatandaşların tek tek ateşini kontrol ederken, dezenfeksiyon tünelinden geçilerek girilen pazar girişinde yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.
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