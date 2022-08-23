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Burdur’da hortum ortalığı ayağa kaldırdı! Havaya savrulan vatandaş: 'Bir anda beni havalandırdı'

DHA
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Giriş: 23.08.2022 16:51
Burdur Yeşilova’da meydana gelen hortum, paniğe yol açtı. Evinin önünde oturan şahsı birkaç metre havalandıran hortum, pek çok eve de zarar verdi. Hortum hem cep telefonu ile kayda alındı hem de güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hortumun çıktığı anlarda cep telefonu ile görüntü çeken şahsın "Geliyor geliyor, şimdi bizi, burayı uçuracak", "Anam, anam... Bu ne" dediği, bir kızın da "Baba cidden geliyor. Baba geldi, geldi" diye korkuyla seslendiği duyuluyor. Hortumun savurduğu vatandaş o anları anlattı. İşte ayrıntılar...
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