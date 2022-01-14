14 Ocak 2022, Cuma
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Burçin Ekser: İnsan hücresinden organ üreteceğiz
Herkes insana domuz kalbi naklini konuşuyor. ABD’de organ nakilleri konusunda öncü çalışmalara imza atan ve dünyanın konuştuğu operasyonun esin kaynağı olan Türk bilim insanı Doç. Dr. Burçin Ekser, insanlığın umudu olacak projelerini anlattı. Ekser, "10 yıl sonra üç boyutlu organ basımı dönemine geçeceğiz. Bunun için de çalışıyoruz." dedi.