Bulancak’ta zabıta ile dürümcüler arasında denetim gerginliği

Giresun'un Bulancak ilçesinde zabıta ekipleri, dükkânların önünde kaldırım ve yol işgaline yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Yapılan denetimler sırasında özellikle tavuk döner ve dürüm satan işletmelerde gerginlik yaşandı. Zabıta ekiplerinin masa ve tezgâhları sokaklardan kaldırma uyarısı esnafın tepkisini çekti.