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Bugün hava nasıl olacak? Yağışlar ne kadar sürecek? İşte yurtta il il hava durumu

A Haber
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Giriş: 19.04.2022 10:45
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. 37 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Son tahminlere göre bugün Doğu Anadolu'nun doğusu dışında kalan yerler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Meteoroloji toz taşınımı uyarısında da bulundu. A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan havanın notlarını anlattı.

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