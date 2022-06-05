Bugün hava nasıl olacak? Yağış var mı? İşte il il yurtta hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, BATI AKDENİZ'İN İÇ KESİMLERİ, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Yozgat'ın güney ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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