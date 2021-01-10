Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sarı koduyla uyarıda bulundu. Marmara'nın geneli aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumu tahminlerini açıklayan meteoroloji, İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli

sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.

Soğuk havaların etkisini artırdığı Marmara Bölgesi'nde bugün kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor.

Diğer yandan İstanbul valiliği, kentte hafta sonu görülmesi beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "sarı" koduyla uyarıda bulunmuştu

Hafta ortalarında ise Ege'nin kuzeyi ile Trakya bölgesinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.