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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı' uyarı

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Giriş: 10.01.2021 10:03
Güncelleme:10.01.2021 10:19
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sarı koduyla uyarıda bulundu. Marmara'nın geneli aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumu tahminlerini açıklayan meteoroloji, İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli
sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.

Soğuk havaların etkisini artırdığı Marmara Bölgesi'nde bugün kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor.

Diğer yandan İstanbul valiliği, kentte hafta sonu görülmesi beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "sarı" koduyla uyarıda bulunmuştu

Hafta ortalarında ise Ege'nin kuzeyi ile Trakya bölgesinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış ve fırtına uyarısı | 10 Ocak 2021 hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI | 10 OCAK 2021 HAVA DURUMU
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