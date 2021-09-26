Bugün hava nasıl olacak? 26 Eylül Pazar hava durumu

Son dakika haberi... 26 Eylül 2021 Pazar günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, ülkemiz genelinde de sıcaklıkların 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 26 Eylül 2021 Pazar hava durumu tahminleri...

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