Bugün hava nasıl olacak? 17 Ekim 2021 Pazar hava nasıl olacak? 17 Ekim Pazar hava durumu

17 Ekim 2021 Pazar günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz bölge geneli, Adana, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 17 Ekim 2021 Pazar hava durumu tahminleri...