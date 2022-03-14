14 Mart 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bugün 14 Mart Tıp Bayramı! Saygı ve rahmetle anıyoruz
Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Özellikle son bir yıldır yaşanan pandemi döneminde gecelerini gündüzlerine katarak fedakarca mücadele eden, tüm sağlık çalışanlarının gününü kutluyoruz. Başta, koronavirüs ile mücadele ederken bu illet hastalığa yakalanarak hayatını kaybedenler olmak üzere bugün aramızda olmayan sağlık çalışanlarımızı da bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun.