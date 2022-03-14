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Bugün 14 Mart Tıp Bayramı! Saygı ve rahmetle anıyoruz

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Giriş: 14.03.2022 10:51
Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Özellikle son bir yıldır yaşanan pandemi döneminde gecelerini gündüzlerine katarak fedakarca mücadele eden, tüm sağlık çalışanlarının gününü kutluyoruz. Başta, koronavirüs ile mücadele ederken bu illet hastalığa yakalanarak hayatını kaybedenler olmak üzere bugün aramızda olmayan sağlık çalışanlarımızı da bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun.
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