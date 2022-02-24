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Bu oğlağı görenler şaştı kaldı! Bakın nasıl dünyaya geldi

İHA
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Giriş: 24.02.2022 10:18
Şırnak'ın Uludere ilçesinde 50 senedir besicilik yapan vatandaşın keçisi kısa bacaklı oğlak doğurdu. Hayvancılıkla uğraşan Abdulmecid Babat, hayatında ilk defa böyle bir şey gördüğünü söyledi. İşte görenleri şaşırtan oğlak…

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde eşi Fatma Babat ile beraber 50 senedir hayvancılık ile uğrasan Abdulmecid Babat'ın keçisi arka bacakları çok kısa bir oğlak dünyaya getirdi.

ANNESİNİN YANINA SÜRÜNEREK GİDEBİLİYOR

Ayakları kısa oğlak, sürünerek annesinin yanına gidip sütü içmekte zorlanınca sahibinin desteğiyle sütünü içmeye çalışıyor.

"HAYATIMDA İLK DEFA GÖRDÜM"

Kürtçe konuşan besici Abdulmecid Babat, 50 yıldır hayvancılık ile uğraştığını, hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirtti.

"RABBİMİN KERAMETİDİR"

Babat, "Yüce Rabbimin bir kerametidir. O yoktan var eden varı yok edendir. Bu oğlağı besleyeceğiz, büyüteceğiz. Allah'ın izniyle anne de olacak" dedi.

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